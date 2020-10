View this post on Instagram

La prima voce che ho sentito a Radio Deejay è stata la tua. Avevo 15 anni,mi sembravi un marziano,un missile che andava a 1000 all’ora. Poi ho lavorato con te come fonico negli anni più belli della mia vita,quelli della giovinezza. Quante risate,quanti scherzi che mi facevi! Rispettoso,sensibile,artista VERO. Intonavi tutto con il tuo orecchio assoluto,era sempre una “controvoce”,un coro,una assonanza. Curioso e interessato alle lingue,ai dialetti,alle parole e alle barzellette,mi hai insegnato perfino il milanese! The crazy inglese,the man,the myth,the legend… the one and only RONNY HANSON! ❤️🙏🏻