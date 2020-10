Al GF Vip Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembrano essere sempre più vicini. Stavolta la showgirl ha svelato all’ex velino i suoi sentimenti, e gli ha persino rivelato di averlo cercato sui social prima di entrare nel reality show.

Finora al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha sempre messo a freno le attenzioni di Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti nonostante il feeling tra i due fosse sotto gli occhi di tutti. La showgirl ha anche rivelato di essere innamorata di “qualcuno fuori dalla casa”, affermazione che ha fatto perdere a Pierpaolo ogni certezza nei suoi confronti.

Dopo un duro confronto nella casa del reality show la showgirl è scoppiata in lacrime e ha cercato di chiarire all’ex velino i suoi sentimenti: “Sei fondamentale, sei importante per me. Sei una persona fantastica che ha sofferto tanto e non mi deve dare spiegazioni, poi tutto si vedrà, è complicato. Non ci siamo solo noi. E il passato mi riporta sempre indietro”, ha affermato l’ex moglie di Briatore.

Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: il chiarimento

La Gregoraci e Pretelli hanno avuto un duro confronto nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino ha messo la showgirl con le spalle al muro chiedendole di dirgli la verità sul suo presunto legame sentimentale con qualcuno al di fuori del reality show.

Lei ha finalmente aperto il suo cuore, chiarendo a Pierpaolo i suoi sentimenti e affermando che potrà avere da lei tutte le informazioni di cui necessita solo quando saranno fuori dal GF Vip (e lontani da occhi indiscreti). Per il momento sembra che Pierpaolo si sia accontentato delle spiegazioni della Gregoraci, e infatti i due si sono abbracciati commossi dopo una lunga chiacchierata.

La Gregoraci ha “spiato” Pierpaolo prima di entrare al GF Vip

Dopo il confronto la showgirl ha anche confessato che avrebbe sbirciato i profili social dell’ex velino prima di entrare nella casa del reality show: “Non conoscevo nessuno di voi”, ha affermato, e a proposito di Pierpaolo ha detto: “Comunque prima di arrivare qui sono andata a controllare il profilo di Pier. Quando sono andata sul suo Instagram? Quando questo monello ha rilasciato un’intervista in cui ha detto che voleva conoscermi meglio. Ho letto tutta quell’intervista, sei stato birichino. Non sapevo chi fosse, ma ho pensato ovviamente che era un bel tipo”, ha dichiarato.

Quella tra i due resterà soltanto una splendida amicizia? In tanti tra i fan del programma sperano che la loro possa essere la “nuova coppia” di questa quinta edizione del GF Vip.