Giulia De Lellis ha di recente rivelato ai propri follower di aver deciso di recarsi in clinica: “Ho sempre paura di avere qualcosa ma sono positiva”

Ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis continua ad essere particolarmente seguita sui social. Nota influencer, ha di recente condiviso una storia su Instagram attraverso la quale ha comunicato ai propri follower di essersi recata in clinica. “È importante non trascurare nulla, soprattutto quello che non possiamo monitorare visibilmente“, ha infatti dichiarato l’ex corteggiatrice.

Giulia De Lellis in clinica: i controlli

La nota influencer Giulia De Lellis ha reso noto la propria decisione di recarsi in una clinica per dei controlli, al fine di monitorare il proprio stato di salute.

Giulia De Lellis

A tal proposito l’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne ha dichiarato: “Sono ipocondriaca. Ho deciso di chiudermi in clinica e fare tutti i controlli possibili. È importante non trascurare nulla, soprattutto quello che non possiamo monitorare visibilmente. Ho sempre paura di avere qualcosa, ma sono anche positiva. Quindi cerco di bilanciare i due lati del mio carattere“.

Giulia De Lellis, l’influencer ringrazia

Nei giorni scorsi l’influencer aveva confidato ai suoi follower di soffrire di un grave problema dermatologico, confessando quanto sia difficile per lei convivere con questa patologia. Allo stesso tempo pensa positivo, condividendo i propri timori con i suoi follower. A tal proposito, attraverso un’altra story su Instagram ha voluto ringraziare i propri fan per essere sempre al suo fianco.

“Volevo ringraziarvi immensamente di cuore però… Inutile dire altro!

Sarebbe tutto superficiale Da quando il mio problema è peggiorato ognuno di voi prova a darmi un consiglio, a dire la sua, a condividere il nome di uno specialista o di un farmaco. Mi sento così amata e sono così grata che non trovo le parole“.

Per poi aggiungere: “Vi leggo e vi sento tutti vicinissimo. Troverò la causa e spero poi una cura e come lo farò ve lo dirò. State tranquilli per me che ormai grazie a voi e ad i mille tentativi ad oggi sono davvero in buone mani. Grazie“.