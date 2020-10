View this post on Instagram

A mostrare alcune foto di Gabriel Garko in compagnia della sua nuova fiamma, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Negli scatti si vede l’attore torinese e il ragazzo insieme in giro per strada, complici e sorridenti. Il ragazzo accanto a lui si chiama Gaetano ha 23 anni, napoletano e lavora allo scalo dell’aeroporto di Malpensa a Milano. Intanto, dopo il coming out l’attore ha preferito non tornare nella famosa villa di Zagarolo, ma alloggiare nello stesso residence in cui si trovano le amiche #EvaGrimaldi e Imma Battaglia. E’ un momento particolare per l’artista, che vuole vicino i suoi affetti più cari. Non è un caso che nelle foto del settimanale Chi ci siano anche loro due. • • • #GossipTheCelebrity #GabrielGarko