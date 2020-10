La storia d’amore tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko è stata un bluff. L’attrice, dopo il coming out dell’ex fidanzato, ha vuotato il sacco.

Dopo il coming out di Garko, avvenuto nel corso di una diretta del Grande Fratello Vip 5, Eva Grimaldi ha deciso di vuotare il sacco. I due attori, stando a quanto la cronaca rosa ci ha sempre riferito, hanno avuto una bellissima storia d’amore durata circa 8 anni. La realtà, però, è ben diversa da quella che abbiamo immaginato in tutto questo tempo.

Eva e Gabriel non sono mai stati una vera coppia. Sono stati insieme, ma non nel senso comune del termine. La love story è stata costruita a tavolino da terze persone e loro l’hanno semplicemente portata in scena. Intervistata dal settimanale Chi, la Grimaldi ha deciso di raccontare tutta la verità.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko: la verità

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, ha raccontato la Grimaldi.

Eva Grimaldi

Gabriel ed Eva, nonostante la loro relazione non fosse vera, hanno vissuto 8 anni insieme. Tra loro c’era complicità, amore e sintonia, ma non si tratta di una storia che comunemente definiremmo tale. Non a caso, lo stesso Garko, ospite di Verissimo, ha dichiarato che la Grimaldi è stata importantissima per lui e l’avrebbe anche sposata.

Eva e Gabriel: insieme nel bene e nel male

I due attori, anche se hanno costruito la loro relazione a tavolino, non hanno mai mentito quando parlavano del bene che li legava. Ancora oggi sono in ottimi rapporti, tanto che Gabriel è stato il testimone di nozze di Eva quando ha sposato Imma Battaglia.

Garko e la Grimaldi hanno condiviso sia il bene che questa bugia ha portato che il male. Entrambi hanno avuto un passato difficile e, soprattutto, hanno dovuto indossare per anni una maschera che hanno fatto fatica a buttare via. Parlando del suo percorso di vita, l’attrice ha confessato:

“Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno. Ho iniziato a frequentare brutti giri a Roma e assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più e mi sono rifatta il seno otto volte. Ero dislessica e un po’ balbuziente, ma ero talmente bella che nessuno ci ha mai fatto troppo caso”.