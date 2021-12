Giorgia Palmas ha tre bellissimi cani: scopriamo tutto su di loro, dai nomi ai guai che hanno combinato alla sua padrona.

Ex velina di Striscia la Notizia e oggi showgirl molto apprezzata, Giorgia Palmas adora gli animali. In casa ha accolto tre cani, che spesso compaiono sui suoi profili Instagram. La dolce metà di Filippo Magnini ha una vera e propria passione per la razza Shih Tzu, alla quale appartengono tutti i suoi ‘figli’ pelosi.

Giorgia Palmas: tutto sui suoi cani

Giorgia Palmas, donna e mamma realizzata, ha sposato Filippo Magnini nel 2021. I due si sono giurati amore eterno dopo che hanno accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Mia. L’ex velina ha anche un’altra pargola, Sofia, nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. In famiglia, inoltre, non mancano gli amici a quattro zampe. Giorgia ha tre cani che si chiamano Sansone, Cocco e Polpetta. Tutti di razza Shih Tzu, hanno caratteri completamente diversi. Stando a quanto raccontano sia la Palmas che Magnini sui social, il cucciolo più terribile è Sansone. Molto attivo, è un vero e proprio combinaguai.

Anche se Sansone è il cane più energico, anche Cocco e Polpetta non sono da meno. Non a caso, la Palmas ha ammesso che è difficilissimo fare una foto con tutti e tre insieme. La prima ad essere stata accolta in famiglia è stata Polpetta, che è anche la più anziana del gruppo. Negli ultimi tempi, infatti, ha iniziato ad avere qualche problemino di salute legato proprio alla vecchiaia. Il secondo arrivato è stato Cocco, nome che gli è stato dato per la colorazione del suo manto. Sansone, infine, è l’ultimo ‘figlio’ peloso accolto in casa. Il cucciolo ha una storia molto commovente, ma a lieto fine. Giorgia e Filippo hanno deciso di adottarlo anche se affetto da una malattia, il nanismo canino. Alla nascita pesava soltanto 80 grammi e sembrava destinato a vivere 2 settimane al massimo. I padroni, proprio per questo, hanno scelto di chiamarlo Sansone: in ebraico, il nome significa piccolo sole.

3 curiosità sui cani di Giorgia Palmas

Giorgia Palmas adora i suoi cani, tanto che li ha sempre definiti “parte della famiglia“. Per lei sono veri e propri figli e il marito Filippo non ha avuto nulla in contrario, adottandoli a sua volta come ‘pargoli’ pelosi.

-Sansone combina tanti guai, tanto che Filippo Magnini l’ha definito “Attila flagello“.

-Cocco, il secondo cane accolto in famiglia da Giorgia, è il figlio di Polpetta.

-Anche se Sansone è il cucciolo più energico, è stato Cocco a mangiare la lista degli invitati al matrimonio tra Giorgia e Filippo.

