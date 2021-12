Le frasi sul ponte dell’arcobaleno sono una testimonianza del grande amore che unisce le persone agli animali. Scopriamo quali sono le più emozionanti.

Chiunque abbia amato almeno un animale sa bene come la sua perdita rappresenti un dolore incolmabile e senza fine. Un vuoto che nessun altro potrà mai riempire e che pian piano si trasforma in uno spazio in cui riversare parte dell’amore che si continuerà a provare per sempre.

Per alleviare il dolore di questa perdita, esiste una leggenda dolcissima tramandata dai nativi americani e nota come il ponte dell’arcobaleno. In questo luogo, prossimo al Paradiso, i nostri amici animali si radunano dopo la vita terrena, giocando felici e in attesa della persona che più hanno amato in vita. Una leggenda dolcissima che lenisce il cuore e che ha ispirato diverse frasi dedicate al ponte e all’amore incondizionato che unisce le persone ai loro amici pelosi.

Frasi dedicate ai cani e al ponte dell’arcobaleno

Ci sono frasi che nella loro semplicità riescono a descrivere l’amore che unisce umani e pelosi.

– Non voglio dirti addio ma arrivederci. Perché ritorneremo a giocare insieme e quella volta sarà per sempre. (Anonimo)

Frasi sul ponte dell’arcobaleno

– L’amore che ci lega è per sempre e attraverso quel ponte unisce i nostri cuori nell’infinito. (Drew)

– So che non andrai via e che sarai il mio angelo custode. Ma quando riesci, in qualche modo batti un colpo: ho ancora bisogno di te. (Anonimo)

Frasi tratte dalla leggenda del ponte dell’arcobaleno

– Giunti alle soglie del paradiso, tutti noi un giorno avremo modo di scoprire che là vicino esiste anche un altro luogo meraviglioso, con verdi prati, fiori d’ogni genere, alberi, colline e ruscelli azzurri come il cielo. Il suo nome è Ponte dell’Arcobaleno, per via dei bellissimi colori che lo caratterizzano. In questo incredibile spazio aperto dove la natura esalta il suo splendore, continuano a correre e giocare i nostri amici speciali, quelli che per il tempo che gli è stato concesso hanno vissuto al nostro fianco e che mai dimenticheremo.

– Tutti i sensi saranno all’erta, il corpo vibrerà di eccitazione, le zampe faticheranno a star ferme e il cuore palpiterà di impazienza. Poi, con un balzo in avanti, riprenderà a correre senza quasi sfiorare il prato sotto di sé, perché, ti avrà visto e riconosciuto arriverà da te quasi volando, lo raggiungerai senza fatica alcuna, e vi abbraccerete ridendo, consapevoli che niente più potrà dividervi ancora.

