Un video con in sottofondo la canzone che doveva presentare a Sanremo 2022, spunta sul profilo Facebook di Gianni Morandi: si attendono i provvedimenti della Rai.

Gianni Morandi commette un errore che potrebbe procurargli la squalifica a Sanremo 2022. Un video con il backstage del suo inedito è stato pubblicato sul suo profilo Facebook per errore. Il video è stato successivamente rimosso ma già gli utenti hanno avuto modo di visualizzare e commentare.

Gianni Morandi fuori da Sanremo 2022? Si attende la decisione della Rai

Nonostante il danno sia ormai fatto, occorre valutare parecchi dettagli per decidere di optare per la squalifica. Gianni Morandi ha pubblicato il video della sua canzone per errore ma se non avesse raggiunto molte visualizzazioni potrebbe essere salvato.

Il video è stato rimosso mezz’ora circa dopo ed è necessario capire in quanto l’hanno visto. La Rai e Amadeus potrebbero decidere di graziare il cantante se il danno non è troppo ampio, come d’altronde è stato fatto in passato. Attualmente si attende ancora la decisione dei vertici ma Gianni rischia di rimanere fuori dall’Ariston. Questa notizia è stata diffusa direttamente dal portale All Music Italia, specializzato nel settore. Ulteriori dettagli verranno chiariti nelle prossime ore, non rimane che attendere.

