Ecco le serie TV e i film in uscita su Amazon Prime Video a gennaio 2022: c’è anche il film The Tender Bar diretto da George Clooney.

George Clooney è tornato dietro la macchina da presa e ha diretto The Tender Bar, film che dopo essere uscito limitatamente nelle sale cinematografiche arriva su Amazon Prime Video, che ha prodotto la pellicola. Tra i protagonisti della pellicola ci sono Ben Affleck, Christopher Lloyd e Tye Sheridan. Tra le varie novità di gennaio 2022 su Amazon Prime Video c’è poi anche la serie TV italiana Monterossi, che è basata sui romanzi di Alessandro Robecchi.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Amazon Prime Video: le serie TV in uscita a gennaio 2022

Ecco le serie TV in uscita a gennaio 2022 su Amazon Prime Video

Coppia guarda la tv

Sabato 1 gennaio

Athf (stagione 10)

The Big Bang Theory (stagione 12)

Casa Vianello (stagioni dalla 4 alla 6)

China, IL (stagione 2)

The Good Doctor (stagione 4)

I liceali (stagioni dalla 1 alla 3)

Mr. Pickles – la terza stagione

Riverdale (stagione 5)

Robot Chicken (stagione 8)

Samurai Jack (stagione 5)

Supernatural (stagione 14)

The Night Shift (stagioni dalla 1 alla 4)

The Vampire Diaries (stagioni dalla 1 alla 7)

The Venture Bros. (stagione 3)

SOS Chirurgia (stagione 1)

Obbiettivo bellezza (stagioni 1 e 2)

Lunedì 10 gennaio

Unforgettable (stagioni dalla 1 alla 4)

Sabato 15 gennaio

Meteoheroes 2D (stagione 1)

S.w.a.t. (stagioni dalla 1 alla 4)

Lunedì 17 gennaio

Monterossi

Giovedì 20 gennaio

What’s Anna (stagione 1)

Ready Music Play (stagione 2)

Venerdì 21 gennaio

As We See It

Martedì 25 gennaio

Bleach (stagioni 6 e 7)

Venerdì 28 gennaio

The Legend of Vox Machina

Lunedì 31 gennaio

Stargate SG-1

Hunter X Hunter

Amazon Prime Video: i film in uscita a gennaio 2022

Ecco i film in uscita a gennaio 2022 su Amazon Prime Video:

Sabato 1 gennaio

3 Days To Kill

50/50

Arancia meccanica

Barry Lyndon

La leggenda di Beowulf

Blade Runner

Contagion

Elf – Un elfo di nome Buddy

Eyes Wide Shut

Io prima di te

Fargo

Millennium – Quello che non uccide

Millennium – Uomini che odiano le donne

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Hannibal

Viaggio in paradiso

The Impossible

Limitless

Magnolia

Miss Detective

Virus letale

Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who’s Walking

Romanzo Criminale

Special Forces

The Blind Side

Una notte da leoni 2

Twilight

The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: Eclipse

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2

V For Vendetta

Una parola può cambiare tutto – Yes Man

Lunedì 3 gennaio

Time is up

Venerdì 7 gennaio

Ariaferma

The Tender Bar

Venerdì 14 gennaio

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso

Sabato 15 gennaio

Consigli a San Valentino

Aria di primavera

Un cane per due

La nostra storia

Venerdì 21 gennaio

My Son

Lunedì 31 gennaio

Stargate

Riproduzione riservata © 2022 - DG