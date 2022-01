Ecco le serie TV e i film in uscita su Disney + a gennaio 2022: come sempre tante novità e tanti contenuti legati all’universo Marvel.

Come tutte le piattaforme di contenuti streaming, anche Disney + di mese in mese aggiorna il proprio catalogo con nuove serie TV e nuovi film. Nel mese di gennaio 2022 non mancano tante novità legate all’universo Marvel, ma non solo. Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Disney +: le serie TV in uscita a gennaio 2022

Ecco le serie TV in uscita su Disney+ nel mese di gennaio del 2022, comprese quelle che sono disponibili sul catalogo Star:

Ciak cinematografico

Mercoledì 5 gennaio

Big Sky (Stagione 2 – Catalogo Star)

Better Things (Stagione 2 – Catalogo Star)

Station 19 (Stagione 5 – Catalogo Star)

The Chi (Stagione 4 – Catalogo Star)

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (stagione 2)

Mercoledì 12 gennaio

9-1-1 (Stagione 5 – Catalogo Star)

Mayans M.C. (Stagioni dalla 1 alla 3 – Catalogo Star)

A Casa di Raven (stagione 4)

Venerdì 14 gennaio

The Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed the Game (Catalogo Star)

Mercoledì 19 gennaio

Queens – Regine dell’Hip Hp (Catalogo Star)

Il mondo secondo Jeff Goldblum (stagione 2 – Catalogo Star)

Peper Ann (stagione 3)

Marvel Studios Assembled – The Making of Hawkeye

Mercoledì 26 gennaio

Marvel’s Hit-Monkey (Catalogo Star)

Big City Green (stagione 2)

Disney +: i film in uscita a gennaio 2022

Ecco i film in uscita su Disney+ nel mese di gennaio del 2022, compresi quelli che sono disponibili sul catalogo Star:

Venerdì 7 gennaio

Full Monty – Squattrinati Organizzati (Catalogo Star)

L’Altra Faccia del Pianeta delle Scimmie (Catalogo Star)

Venerdì 14 gennaio

Pearl Harbor (Catalogo Star)

Venerdì 21 gennaio

Eternarls

Jojo Rabbit (Catalogo Star)

The First Wave

Venerdì 28 gennaio

Downtown

The Birth of Big Air

King’s Ransom

Fernando Nation

Into the Wild

Alvin Superstar

Alvin Superstar 2

Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare

Riproduzione riservata © 2022 - DG