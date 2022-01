Stasera torna il GF Vip 6, con la prima puntata del nuovo anno 2022. Ecco tutte le novità e le anticipazioni del reality show.

Con l’inizio del nuovo anno 2022 torna anche il GF Vip, questa sera lunedì 3 gennaio, in prima serata su Canale 5 dalle 21.40, arrivato al trentunesimo appuntamento. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini torna con tante novità e nuovi colpi di scena.

Come già annunciato, stasera ci sarà un momentaneo cambio della guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, infatti, ci sarà Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l’unica new entry della serata, anche nella Casa ci sarà un nuovo ingresso, quello dell’attore Kabir Bedi.

I vipponi hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno, tra brindisi, balli e baci appassionati. Ma anche in quest’occasione non sono mancati i litigi, di cui sicuramente si parlerà durante la puntata.

Intanto, Biagio D’Anelli, eliminato la settimana scorsa, ha avuto modo di vedere da fuori quanto detto sul suo conto mentre era nella Casa. Avrà qualcosa da dire a qualcuno?

Secondo le indiscrezioni invece, Manuel Bortuzzo sarebbe pronto a lasciare definitivamente la casa. Vedremo se il Vippone confermerà la sua volontà nella prima puntata del 2022 o se i compagni di viaggio, tra cui la sua fidanzata Lulù, riusciranno a fargli cambiare idea. Stasera inoltre ci sarà un’eliminazione: al televoto troviamo Barù, Eva, Alessandro e Federica. Chi sarà eliminato?

