Il conduttore è furioso con Lulù e Soleil che non lo fanno parlare e dicono parolacce, per questo chiede al GF Vip 6 un provvedimento disciplinare per i concorrenti.

Nell’ultima puntata del GF Vip 6, Lulù Selassiè e Soleil Sorge hanno litigato in modo molto acceso facendo irritare anche Alfonso Signorini. Il conduttore che le ha più volte invitate a ricomporsi, non ne può più dell’atteggiamento delle due e chiede al reality un provvedimento disciplinare.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Durante le nomination si è verificato un ulteriore scontro tra Soleil, Miriana e Lulù. Più volte il conduttore ha chiesto alla Stasi di fare il suo nome ma lei ha continuato ha inveire con le concorrenti, ignorando il conduttore. A questo punto Alfonso Signorini sbotta e dichiara: “No, però scusate, poi io mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico: ‘Per cortesia, silenzio’, fate silenzio. Ma come siete stati educati. In tre anni, è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo, dico la verità. È un disagio”.

A questo punto, la modella italo-americana pensava che il rimprovero fosse per le altre e definisce “osceno” quello che stava succedendo. Il conduttore ammonisce anche Soleil e dichiara: “No, osceno, ma anche tu Soleil mi parli sempre sopra. Osceno di che cosa? Scusate, se io dico: ‘Silenzio’ dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, perché c’è chi sta facendo un lavoro. È anche per il pubblico a casa che non capisce niente. La prossima volta interrompo il collegamento e mi collego con gli amici a casa, con cui sicuramente avrei un dialogo più fruttuoso”.

Ma non è finito qui il “disagio” del conduttore che sente Lulù pronunciare una grave parolaccia e a quel punto invoca provvedimenti: “Un’eleganza d’altri tempi. Io devo dire che qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi, lo dico ufficialmente, va preso. Anche se è l’una del mattino, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Scusate, lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello. Dobbiamo prendere un provvedimento disciplinare, perché io così non vado avanti”.

