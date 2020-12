Gianluca Vacchi ha confessato che sua figlia Blu Jerusalema, nata appena 2 mesi fa, dovrà essere operata per una malformazione al palato.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno trascorso il loro primo Natale con la piccola Blu Jerusalema, la prima figlia della coppia nata il 27 ottobre 2020. L’imprenditore ha raccontato a Hola! che la bambina è nata con una malformazione al palato e che per questo dovrà essere operata: “Blu è nata con una palatoschisi (…) Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati a nostra figlia, ma allo stesso tempo alle famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché questo accade a 1 bambino su 700”, ha confessato Vacchi.

Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi: la figlia e l’operazione

La piccola Blu Jerusalema, prima figlia di Gianluca Vacchi e della top model Sharon Fonseca, dovrà essere operata. La piccola ha una malformazione che colpisce 1 bambino su 700 e Vacchi ha fatto sapere al quotidiano Hola che grazie all’intervento potrà condurre una vita normale: “Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina e che a tempo debito potrà procedere con l’intervento chirurgico e aiutarla così a vivere una vita del tutto normale”, ha confessato l’imprenditore, che con la compagna Sharon ha deciso di sostenere la fondazione Operation Smile, che si occupa proprio di sostenere famiglie nella loro stessa condizione.

Vacchi è un papà più innamorato che mai, e da quando la piccola Blu Jerusalema è venuta al mondo non perde occasione per condividere sui social i momenti trascorsi insieme a lei e a Sharon.

L’amore per la figlia e Sharon

L’imprenditore ha dedicato numerosi messaggi alla piccola Blu Jerusalema, affermando che per lui sarebbe la sola ed unica ragione di vita. Quando Sharon Fonseca ha scoperto di essere incinta, Vacchi ha anche confessato tutto il suo amore per la giovane modella annunciando la gravidanza in occasione della festa della mamma: “Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon”, aveva scritto via social.