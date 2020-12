Sabrina Salerno ha sedotto i fan dei social con uno scatto bollente dove è ritratta con una t-shirt bagnata e trasparente.

Sabrina Salerno ha infiammato le sue pagine social con uno scatto seducente: nella foto la cantante è ritratta con una t-shirt bianca e bagnata che mostra senza dubbio più del dovuto. “È in arrivo una forte nevicata? Sono prontissima”, ha scritto nella didascalia alla sua foto bollente la Salerno.

Sabrina Salerno: la foto bollente

Sabrina Salerno ha messo in mostra le sue curve bollenti e la sua bellezza mozzafiato con uno scatto via social, e il risultato è stato una pioggia di like. La cantante ha ironizzato sulla forte nevicata che ha interessato il nord Italia in queste ore per mostrarsi con uno scatto a dir poco “estivo”. Tra i tanti che hanno mostrato di apprezzare la sua foto osé anche Arisa (che ha scritto “voto Sì”) e Jimmy Ghione (che ha scritto scherzoso: “Con questa giacca a vento sei a posto… peccato che non sia trasparente..”).

Sabrina Salerno

La confessione sul Coronavirus

La Salerno ha trascorso le feste di Natale insieme ai suoi amori di sempre, il marito Enrico Monti e il figlio di 16 anni Luca Maria. La cantante ha confessato che durante l’emergenza Coronavirus avrebbe sofferto d’insonnia, e che a starle accanto sarebbero stati proprio il marito e il figlio:

“Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto. (…) Ho avuto momenti durissimi, ero abituata a prendere tre o quattro aereo al mese, avrei dovuto fare il primo concerto ad aprile, venivo da Sanremo, mi sembrano passati venti anni. (…) Ho capito che è impossibile controllare le cose”, aveva raccontato a Rai Radio2 la cantante.