Katia Follesa ha confessato di aver avuto il Coronavirus, da cui fortunatamente sarebbe guarita senza conseguenze.

Katia Follesa ha confessato a Verissimo di esser stata contagiata dal Coronavirus e di averlo scoperto ad ottobre. Sul momento l’attrice avrebbe preferito non confessare pubblicamente di essere positiva alla malattia per non destare preoccupazione, e a seguire ha raccontato al salotto di Silvia Toffanin di essere guarita dopo alcune settimane trascorse in isolamento a casa: “Per fortuna ho avuto una forma abbastanza leggera e non sono stata molto male. Ho preferito non dire niente per non far preoccupare nessuno”, ha affermato.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/katioska76/?hl=it

Katia Follesa positiva al Coronavirus

Anche Katia Follesa – così come molte altre celebrità italiane nei mesi appena passati – ha annunciato di aver avuto il Coronavirus. L’attrice ha preferito aspettare di essere completamente guarita prima di confessare pubblicamente di aver avuto la malattia.

“Sono stata in isolamento a casa e ho preferito sfruttare quel momento per regalare un po’ di ironia tramite i social, mentre ero chiusa nella mia stanza. Nessuno dei miei aveva voglia di incrociarmi neanche nel corridoio!”, ha dichiarato a Verissimo l’attrice, che vive con il marito Angelo Pisani e sua figlia Agata, nata nel 2010.

La straordinaria perdita di peso

Negli ultimi anni ai fan di Katia Follesa è stata evidente l’incredibile perdita di peso dell’attrice, che ha confessato di essersi messa a dieta a causa della cardiomiopatia ipertrofica, una patologia eredita da suo padre e per cui i medici le hanno chiesto di fare attenzione ai chili di troppo:

“I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore”, aveva raccontato al Corriere della Sera a proposito della patologia.

