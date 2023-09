Giacomo Urtis si è scagliato contro Fabrizio Corona, che a Belve ha messo in chiaro la natura del loro rapporto.

Giacomo Urtis – che ha da poco ammesso di aver iniziato un percorso di transizione – ha confessato che Fabrizio Corona gli avrebbe chiesto di sposarlo. Dopo che l’ex Re dei paparazzi è stato ospite a Belve – dove ha parlato del suo amore per Sara Barbieri e ha messo in chiaro di non provare assolutamente nulla per il chirurgo dei vip – Urtis si è sfogato via social affermando di essersi sentito sedotto e abbandonato.

“Ci sono cascata di nuovo”, ha scritto l’ex volto del GF Vip, e ancora: “Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! (…) In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova indentità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”. L’ex Re dei paparazzi, nel frattempo, ha precisato che Sara Barbieri avrebbe rifiutato la sua proposta di nozze.

Giacomo Urtis

Giacomo Urtis contro Fabrizio Corona

Qualche mese fa Giacomo Urtis ha confessato che Fabrizio Corona gli avrebbe chiesto di sposarlo e, nonostante in molti non abbiano mai creduto nella veridicità della sua affermazione, ha sostenuto di provare da tempo dei sentimenti per l’ex Re dei paparazzi. A Belve però Fabrizio Corona stesso ha messo in chiaro:

“Ma se ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi come avrei potuto chiederlo a Giacomo?”, e ancora: “Ora magari che diventerà donna… Vediamo. Ora si chiama Jenny, manca una parte della transizione”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

Al salotto tv di Francesca Fagnani, Corona ha anche ammesso: “Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi, lei ha rifiutato”, e ha aggiunto: “Sara è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male”. La storia tra i due è destinata a durare?