Adriano Panatta ha confessato a Rai Radio 2 di aver tradito Mita Medici con la collega Loredana Bertè durante il loro primo incontro.

Nel corso del programma di Rai Radio2 Touché condotto da Paola Perego e Adriano Panatta, il celebre ex tennista ha confermato per la prima volta di aver tradito Mita Medici (sua fiamma di gioventù) con la collega cantante Loredana Bertè.

“Di questa cosa ancora me ne vergogno. Stavo con Patrizia (Mita Medici). Stavamo insieme da un po’, eravamo giovani. Lei stava facendo un tour, una sera dopo teatro eravamo a cena e arrivò Loredana Bertè. Io quella sera ho perso la testa. Sono stato proprio un mascalzone, mi sono sempre pentito di questa cosa. Patrizia è una ragazza stupenda. Non si fanno queste cose – ha affermato l’ex tennista ammonendo gli ascoltatori – Lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Sono serio. Non bisogna farlo, mai”.

Adriano Panatta

Adriana Panatta: il tradimento con Loredana Bertè

Oggi Adriano Panatta ha ammesso di sentirsi profondamente in colpa nei confronti della sua ex, Mita Medici, che a sua volta poco tempo fa ha confessato di aver subito un tradimento da parte dell’ex campione e dalla sua famosa collega Loredana Bertè. “Un altro amore finito per il suo tradimento: stavolta con Loredana Berté che gli avevo presentato io…”, ha confessato la cantante al Corriere della Sera.

Mita Medici è stata in seguito legata a lungo a Califano, ma non si è mai sposata né ha avuto figli. Adriano Panatta si è invece sposato nel 2020 con Anna Bonamigo, e ha avuto tre figli dalla sua precedente unione con Rosaria Luconi.