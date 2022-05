Anna Bonamigo è l’amore di Adriano Panatta, ma sapete la sua storia? Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalle origini alle nozze con l’ex volto del tennis italiano.

Adriano Panatta ha sposato la sua amata Anna Bonamigo, e la loro storia d’amore è nata al riparo dai riflettori. Partiamo alla scoperta della biografia e della vita privata dell’ex tennista, con un tuffo tra le righe della sua carriera e qualche piccola curiosità…

Chi è Anna Bonamigo e dove vive?

Anna Bonamigo è la moglie di Adriano Panatta, l’ex campione del tennis azzurro che ha fatto la storia ed è diventato suo marito nel 2020. Vive a Treviso e la sua professione è avvocato (si occuperebbe di diritto societario in uno studio di cui sarebbe titolare), come emerso in merito alla sua carriera.

Anni fa, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Anna Bonamigo avrebbe anche imboccato la via della politica tra le fila di An, al fianco di Daniela Santanchè. Un’esperienza che sarebbe stata archiviata in poco tempo.

La vita privata di Anna Bonamigo

Non si conosce molto della vita privata di Anna Bonamigo se non per quanto attiene alle sue nozze con Adriano Panatta. Riservatissima, infatti, non sembra amare particolarmente le luci della ribalta e per questo non sono trapelati dettagli sulla sua storia personale al di là del grande amore con l’ex campione del tennis.

Anna Bonamigo e il marito Adriano Panatta: matrimonio e figli

Anna Bonamigo e Adriano Panatta si sono sposati, nel 2020, con rito civile. A unirli in matrimonio è stato Carlo Nordio, amico della coppia, nella splendida location di Venezia alla presenza del sindaco della città, Luigi Brugnaro.

Secondo quanto emerso sulla storia d’amore tra Anna Bonamigo e Adriano Panatta, si sarebbero conosciuti nel 2013 a Capri attraverso amicizie in comune, si sarebbero innamorati e avrebbero deciso di trasferirsi in Veneto. Alla cerimonia in ristretto numero di invitati tra parenti e amici degli sposi. In passato, Adriano Panatta è stato legato a lungo a Rosaria Luconi, ex moglie dalla quale ha avuto i tre figli Niccolò, Alessandro e Rubina.

