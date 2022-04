Scopriamo cosa si sa in merito alla cantante Cornelia Jakobs, che all’Eurovision 2022 rappresenta la Svezia.

La cantante svedese Cornelia Jakobs entra a far parte del mondo della musica dapprima all’interno i un gruppo musicale, ma prosegue brillantemente la sua carriera da cantante come solista. Dopo la pubblicazioni di vari singoli viene selezionata nel 2022 per partecipare all’Eurovision Song Contest dell’anno 2022, nella città di Torino, in rappresentanza della Svezia.

Cornelia Jakobs: biografia e carriera musicale

Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson nasce nella città di Nacka, Svezia, il 9 marzo del 1992, sotto il segno dei Pesci. La sua attività nel mondo della musica comincia con la sua partecipazione nel 2008 alle audizioni per il talent show svedese Idol, dove però non riesce a passare. Solo due anni dopo Cornelia entra a far parte di un gruppo musicale conosciuto come Love Generation e successivamente rinominato Stockholm Syndrome. Successivamente, assieme a tale band, prende parte al Melodifestivalen, il programma attraverso cui si seleziona il rappresentante svedese all’Eurovision Song Contest.

Il gruppo musicale rimane in attività fino al 2016. Nel 2018 la cantante svedese comincia a pubblicare della musica come solista, pubblicando in quell’anno ben sei singoli, tra cui “Shy Love” e “Late Night Stories”. L’anno successivo lancio il singolo intitolato “Hanging On” e, dopo la pubblicazioni di altri singoli, pubblica nel 2022 l’inedito “Hold Me Closer”, canzone con cui vince al Melodifestivale e che porta in seguito sul palco dell’Eurovision del 2022.

La vita privata della cantante Cornelia Jakobs

Purtroppo non ci sono informazioni pubbliche in merito alla sua vita privata. Anche se attiva sui suoi canali social non emergono infatti informazioni rispetto alla sua vita sentimentale. Ignoto anche il suo guadagno economico come cantante.

3 curiosità sulla cantante svedese Jakobs

Nel 2021 ha scritto Best of Me , canzone con cui Efraim Leo partecipa al Melodifestivalen.

, canzone con cui Efraim Leo partecipa al Melodifestivalen. La sua canzone “Hold Me Closer” conquista il primo posto nella classifica svedese del 2022.

Jakobs è molto seguita sul social Instagram.

