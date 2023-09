Belen Rodriguez ha dato forfait a Stasera c’è Cattelan e il conduttore le ha scagliato alcune frecciatine infuocate.

A quanto pare per la seconda volta Belen Rodriguez ha mancato il suo appuntamento con Alessandro Cattelan al suo Stasera c’è Cattelan perché, ufficialmente, avrebbe avuto alcuni problemi di salute. Il conduttore ha però fatto notare – durante la diretta dello show – che poche ore prima la showgirl avesse postato sui social una sua foto in cui si vedono delle mani maschili (presumibilmente quelle del suo compagno, Elio Lorenzoni) difronte a un bicchiere contenente un alcolico.

“Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”, ha detto sarcastico Cattelan, e ancora: “Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: (…) Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede”.

“Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto “Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti”. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto “perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto”, ha confessato lo stesso Cattelan durante la diretta tv.

Da giorni la showgirl non appare sui social e a quanto pare il suo staff avrebbe fatto sapere alla produzione dello show che non stesse bene e che, per questo, non avrebbe partecipato alla diretta. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?