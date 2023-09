Andrea Zelletta ha confessato per la prima volta di considerarsi il peggior concorrente nella storia del GF Vip.

Ora che una nuova edizione del GF è iniziata, Andrea Zelletta si è confessato a Casa Sdl di Gabriele Parpiglia e ha ricordato alcuni aneddoti relativi alla sua partecipazione del GF Vip, di cui si è definito il peggior concorrente di sempre.

“Sono stato il peggior concorrente per dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, credo di essere la peggior persona su cui fare gossip. Dentro la Casa sappiamo come va, ma penso proprio di farmi gli affari miei, altro che gossip. Io guardo al mio orticello“, ha dichiarato il fidanzato di Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta

Andrea Zelletta: la confessione sul GF Vip

Andrea Zelletta è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip del 2021 (quella che ha visto trionfare Tommaso Zorzi) e all’epoca della sua partecipazione allo show i fan lo ribattezzarono “comodino” proprio per il suo modo di non sbilanciarsi e di non dare vita a nuove dinamiche all’interno della Casa. La personalità di Andrea è riuscita comunque a conquistare il pubblico del programma, tant’è che arrivò alla finale di quell’edizione. “Ma se sei arrivato in finale“, gli ha fatto notare Gabriele Parpiglia a Casa Sdl, e Andrea ha replicato ironico: “Figurati come stavano inguaiati gli altri“.

Oggi lui e Natalia Paragoni hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della figlia Ginevra e sembrano essere più felici che mai. “Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene”, ha confessato il dj.