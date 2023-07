Natalia Paragoni ha dato alla luce la sua prima figlia e sui social lei e Andrea Zelletta hanno dato il tenero annuncio ai fan.

Natalia Paragoni ha accolto più felice che mai la sua prima bambina e in queste ore lei e il fidanzato Andrea Zelletta hanno stupito i fan dando il tenero annuncio della nascita della bambina. La coppia aveva svelato il suo arrivo a mezzo social e, durante la gravidanza, Natalia non ha mancato di raccontare ai suoi followers le paure e le emozioni provate durante questo delicato periodo. Il nome scelto? Ginevra, come hanno scritto i due nelle storie Instagram subito dopo il lieto evento.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni: è nata la figlia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno tempestato i due con una pioggia di like e messaggi d’auguri. Natalia e il fidanzato stanno insieme da diversi anni e Zelletta non ha fatto segreto in passato di voler costruire insieme all’influencer una famiglia tutta sua.

“Con lei ho capito di volere dei figli”, aveva detto durante la sua partecipazione al GF Vip. Il destino ha accontentato i suoi desideri e oggi, finalmente, lui e Natalia hanno dato il benvenuto alla loro prima bambina.

Le paure in gravidanza

La fidanzata dell’ex gieffino dal suo canto non ha fatto segreto di aver provato alcune emozioni comuni durante la gravidanza e di esser stata terrorizzata all’idea di diventare madre entro pochi mesi.

“Mi sono svegliata piangendo, dicendo che non voglio far nascere mia figlia in questo mondo. È una paura che ho, molto forte, su molte cose non siamo ancora andati avanti, soprattutto per noi donne”, aveva confessato in un’occasione, trattenendo a stento le sue lacrime di commozione. Oggi l’influencer sembra aver superato i suoi dubbi e le sue paure e lei e Andrea Zelletta sono più felici che mai insieme alla loro bambina.