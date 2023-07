Nuovo amore per Valeria Marini pizzicata in spiaggia con un politico. Gli scatti non lasciano dubbi: c’è una nuova coppia…

Ha ritrovato l’amore Valeria Marini, almeno così sembra. Il settimanale Diva e Donna ha beccato la soubrette a dare “baci stellari” ad un noto volto della politica. Di chi si tratta? Dell’onorevole Gerolamo Cangiano, deputato casertano di Fratelli D’Italia, che non ha resistito al fascino della donna…

Valeria Marini e Gerolamo Cangiano: è passione

Valeria Marini

Dopo la storia non finita bene con Eddy Siniscalchi, pare proprio che il cuore di Valeria Marini sia di nuovo carico di amore e di passione.

Come mostrano gli scatti di Diva e Donna, nell’ultimo numero uscito questa settimana, nella vita della soubrette c’è nuovo uomo. Si tratta, come detto, di Gerolamo Cangiano, politico di Fratelli d’Italia. I due sono stati visti su una bellissima spiaggia dell’Isola di Ponza, dove si sono fermati dopo un giro in barca, immaginiamo molto romantico e bollente…

Gli scatti del settimanale non lasciano dubbi sul loro rapporto e, proprio Diva e Donna, infatti, commenta: “Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio”.

L’uomo è anche detto Gimmi ed è nato a Genova ma cresciuto nel casertano. Come anticipato è un politico di Fratelli d’Italia, partito nel quale era entrato nel 2013. Successivamente è diventato prima coordinatore provinciale e poi regionale del movimento in provincia.

Di seguito anche il post Instagram del settimanale con lo scatto che lascia pochi dubbi sui due: