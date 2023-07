Malore per Massimo Mauro, storico ex calciatore e ora commentatore tv. Infarto e intervento d’urgenza: le sue condizioni.

Grosso spavento per Massimo Mauro, storico ex calciatore e ora commentatore e opinionista televisivo. L’uomo, 61enne, ha subito un infarto mentre giocava a padel ed è stato soccorso e operato d’urgenza a Catanzaro. Dopo l’intervento sono anche arrivati i primi aggiornamenti sulla sua salute.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, riprese da Sportmediaset, pare che tutto sia iniziato con un lieve malore in campo nel quartiere Lido di Catanzaro, dove Mauro si trovava in vacanza. Inizialmente sembrava trattarsi solo di un’indigestione, ma poi è stato contattato un medico e l’ex calciatore e dirigente sportivo è stato portato in ospedale.

A seguito di accertamenti, l’ex calciatore ha avuto la diagnosi di un infarto in corso. Per fortuna è stata subito operato e attualmente non sarebbe in pericolo di vita. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni è arrivato dallo stesso Mauro tramite la sua Fondazione di cui è presidente per rassicurare tutti sulle sue condizioni. “In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato”.

Dalle informazioni raccolte da Sportmediaset, l’ex calciatore anche di Napoli e Juventus dovrebbe rimanere ancora in ospedale, a Catanzaro, per circa una settimana. Se tutto il post operatorio andrà bene verrà dimesso la prossima settimana.

La speranza è che Massimo possa quindi riprendersi al 100%.

