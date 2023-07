Retroscena da talent show: pare che Angelina Mango, vincitrice della categoria canto di Amici 22, abbia litigato con una ex compagna.

Sebbene Amici 22 sia ormai terminato da tempo, non mancano le curiosità e i retroscena legati ai giovani ragazzi dell’ultima edizione. In modo particolare per chi, come Angelina Mango, questi mesi dopo la scuola sono di grande successo. L’artista, vincitrice della categoria canto, pare abbia litigato con una ex compagna che, già dentro il reality, aveva fatto molto discutere per alcuni comportamenti.

La voce della lite tra Angelina e una sua ex compagna è stata riportata dall’esperto di gossip Amedeo Venza nelle sue stories Instagram. Ma con chi avrebbe avuto qualche dissapore la bravissima cantante? Con la ballerina Maddalena Svevi…

“Angelina e Maddalena hanno litigato. La prima ha tolto il segui all’altra e il motivo è veramente curioso”, si legge dall’esperto. “Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine in una chat Whatsapp che hanno con gli altri ex di Amici. Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e invece di mandare il messaggio in privato a un suo compagno di Amici, l’ha mandato nel gruppo Whatsapp! Da lì è partita la discussione”.

Al momento non ci sono state dichiarazioni da parte delle dirette interessate ed è probabile che entrambe lascino cadere questi rumors senza dare spiegazioni. Le due sono ormai incalanate su due strade diverse con la prima che sta avendo grande successo con le sue canzoni e la seconda, idem, per quanto riguarda la danza.

