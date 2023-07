Sbotta Vladimir Luxuria sul caso “no ai transgender” a Miss Italia. La replica dopo le parole di Patrizia Mirigliani, patron del concorso.

Hanno generato molto rumore le parole della numero uno di Miss Italia Patrizia Mirigliani a proposito del “no” secco alla partecipazione di donne trans al famoso concorso di bellezza. A replicare pesantemente a questa presa di posizione è stata Vladimir Luxuria ad Adnkronos.

Vladimir Luxuria e il caso “no” transgender a Miss Italia

Parte subito con toni precisi e diretti Luxuria per esprimere la sua posizione in merito al caso del “no” alle donne transgender nel noto concorso di bellezza di Miss Italia: “Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Miss Italia un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti”.

“Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti”.

Non manca anche un particolare retroscena su Patrizia Mirigliani: “Ti confesso che l’ho sentita dopo l’elezione di Miss Olanda (dove aveva vinto la modella transgender Rikkie Valerie Kollé, ndr), e in quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente”.

Staremo a vedere se ci saranno nuove repliche da parte della Mirigliani o da altre persone vicine al famoso concorso. Certo è che questo tema è piuttosto delicato e particolarmente sentito a proposito di diritti e pari opportunità.

