Non poteva perdersi la “prima” di Barbie, il film in uscita in queste ore, Chiara Ferragni che ha avuto accesso ad una premiere… privata.

Nuovo post social e nuova polemica per Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha condiviso con grande soddisfazione l’ultima novità che la riguarda in merito alla “prima” del film più chiacchierato e atteso di questi giorni, Barbie. L’imprenditrice digitale, infatti, ha avuto modo di assistere alla premiere della pellicola in modo privato. Proprio per questo è stata presa di mira dagli haters che proprio non le hanno perdonato questo aver quasi “ostentato” il traguardo.

Chiara Ferragni, bufera social per la premiere privata di Barbie

La bella Chiara, con grande orgoglio, ha postato diversi scatti in cui è vestita total pink in un cinema. Un look scelto non a caso dato che si trovava alla premiere del film Barbie. Si tratta della pellicola del momento in uscit aoggi nelle sale di tutto il mondo e che ha già fatto impazzire grandi e piccoli.

Nessun problema in teoria, e invece no. Perché l’imprenditrice ha spiegato nel suo post Instagram di aver avuto modo di assistere ad una “prima” in modo privato. “Ieri sera abbiamo avuto una prima privata del film Barbie ed è stato epico”.

Proprio il fatto che sia stata una premiere in modo privato ha generato un fortissimo e acceso dibattito tra i tantissimi seguaci della donna. Se qualcuno ha applaudito la Ferragni con commenti come: “Non è Chiara che va dal film o al cinema, ma il cinema che va da Chiara”, oppure “Lei se l’è fatta da sola la premiere. Iconica”.

Al netto, come detto, degli elogi, molti altri hanno, invece, criticato pesantemente questa ostentazione: “Ma perché come tutti gli altri Vip non avete assistito al film pubblicamente?”, “Ma vi credere i reali inglesi?”. Insomma, come sempre, la Ferragni divide…

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale con annessi commenti, positivi e negativi: