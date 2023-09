A quanto pare Francesca Fagnani non è riuscita ad evitare uno scivolone durante la sua intervista a Stefano De Martino a Belve.

In un video relativo a uno spezzone del dietro le quinte di Belve, si vede Francesca Fagnani ridere a crepapelle difronte al suo ospite, Stefano De Martino. La clip in questione è stata mandata in onda alla fine della puntata (quando vengono mostrasti i siparietti avvenuti nel dietro le quinte tra la conduttrice e i suoi ospiti) e non è dato sapere esattamente a quale episodio facesse riferimento.

“Abbiamo parlato di mio nonno che è morto venti secondi fa, questa ride. Che caz*o ridi?”, si sente domandare dal ballerino alla conduttrice. “Sono bionda”, ha risposto ironica Francesca Fagnani (facendo riferimento al luogo comune secondo cui le bionde sarebbero stupide, ndr).

Stefano De Martino: la gaffe di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani non è riuscita a trattenere le sue risate durante il suo botta e risposta con Stefano De Martino ma, sulla questione, non è dato sapere di più e il video relativo al backstage dell’intervista a Belve è stato tagliato. Probabilmente il video in questione fa riferimento al momento in cui la conduttrice ha chiesto: “Se potessi riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e che cosa gli diresti?”. E Stefano ha risposto: “Mio nonno. Gli direi che aveva ragione. Ma non vi rivelo su che cosa”

Durante l’intervista tv il conduttore ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha anche rotto il silenzio sulla fine (questa volta definitiva?) della sua relazione con Belen Rodriguez, con cui era tornato insieme per la terza volta appena un anno fa.