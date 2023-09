A Belve Stefano De Martino è stato interpellato da Francesca Fagnani in merito alla sua recente separazione (la terza) da Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati in tutto tre volte e, dopo l’addio di quest’estate, il ballerino è stato uno degli ospiti più attesi a Belve, dove finalmente la conduttrice Francesca Fagnani ha potuto interpellarlo proprio in merito al suo stato civile e alla fine della sua unione con la showgirl argentina. Stando alle prime anticipazioni diffuse dai canali ufficiali dello show, la Fagnani gli avrebbe chiesto:

“Ha capito se è divorziato?”, e Stefano avrebbe risposto: “Secondo me è ridivorziare…”. Alla considerazione della giornalista secondo la quale lui non sarebbe divorziato, il ballerino ha risposto: “E toccherà divorziare”. Francesca Fagnani ha quindi commentato ironica: “Voi fate domanda di divorzio, poi vi rimettete insieme e decade”.

Stefano De Martino a Belve: la confessione su Belen

Ferve l’attesa per la messa in onda della prima puntata di Belve, dove Stefano De Martino è stato finalmente interpellato sulla fine della sua storia da Belen Rodriguez. Sulla questione la conduttrice Francesca Fagnani gli ha anche rivolto la domanda secca: “Qual è il suo stato civile?”, e il ballerino ha preferito glissare ancora una volta affermando: “Non so al momento”.

Dopo la sua terza separazione da Belen, Stefano è uscito allo scoperto con Martina Trivelli mentre la sua ex moglie ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Al momento lei e Stefano De Martino non hanno svelato pubblicamente perché abbiano deciso di dirsi addio.