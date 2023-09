Appello social di Nino Frassica che ha chiesto aiuto ai fan per trovare il suo amato gatto Hiro. In cambio una lauta ricompensa.

Di solito fa parlare per la sua grande ironia. Questa volta, invece, Nino Frassica balza alla cronaca per un appello ben diverso da quello che si possa pensare. Il noto attore, conduttore e comico, infatti, ha chiesto aiuto ai suoi fan sui social per cercare il suo amato Hiro, il suo gatto, che risulta essere scomparso da diverse ore. In cambio, l’uomo ha offerto un’ampia ricompensa.

Nino Frassica chiede aiuti per cercare il suo gatto

Nino Frassica

“Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso“. Con queste parole Frassica ha voluto appellarsi ai suoi fan su Instagram per chiedere aiuto nella ricerca del suo amato felino. “Non lo troviamo da questa mattina”, ha aggiunto.

Successivamente nel messaggio anche la proposta di una lauta ricompensa a chi riuscirà a trovarlo e chi lo aiuterà: “Se sei di Spoleto, il mio gatto è microchippato e manndami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5000 euro“.

Nella didasclia del suo contenuto, il buon Nino ha anche aggiunto: “Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina”.

Per il comico subito tantissimi messaggi d’affetto con la speranza che il felino possa essere ritrovato. Molti utenti, però, hanno subito pensato ad un furto: “Ve l’hanno rubato purtroppo”, “Nino se l’hanno portato via è difficile che torni. Mi dispiace”.

La speranza dell’uomo, così come la nostra, è che presto possano esserci buone notizie.

Di seguito anche il post Instagram del noto attore e volto tv con l’appello e le prime risposte dei fan che hanno mostrato molto affetto e premura nei suoi confronti: