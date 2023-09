Novità in vista dal punto di vista lavorativo per Giorgia Soleri che ha deciso anche di farsi un nuovo tatuaggio di coppia…

Tornata al centro di qualche intervista da parte del suo ex Damiano, frontman dei Maneskin, adesso Giorgia Soleri si prende la scena per il suo nuovo progetto in compagnia di una sua cara amica e volto noto alla tv, specie dopo la partecipazione a Pechino Express. La ragazza, infatti, insieme a Federica Fabrizio, sta per dare il via ad un podcast nel quale affronterà diverse tematiche per loro importanti. Per l’occasione è arrivato anche un tatuaggio di coppia…

Il nuovo tatuaggio di coppia di Giorgia Soleri

Attraverso alcune stories su Instagram, la Soleri e la Patrizio hanno annunciato un nuovo progetto di cui vanno molto fiere: “Manca sempre meno all’uscita di “Ignifughe – Le streghe del XXI secolo” il nostro podcast @Storytel.it Original che racconta i nostri primi passi all’interno del percorso femminista e come è cambiata la nostra visione del mondo fino ad oggi. Noi non vediamo l’ora. Segnatevi in agenda il 27 Settembre per ascoltare le prime due puntate (ne usciranno 2 a settimana per un totale di 6) e se siete a Roma venite a farci compagnia al @monkroma dove lo presenteremo insieme a Maria Cafagna”.

Pronte quindi a stupire le due ragazze che, probabilmente per l’occasione, hanno anche deciso di farsi un tatuaggio di coppia. Infatti, sempre con le loro stories social, ecco spuntare il tattoo. Le giovani hanno optato per quella che sembra essere una stella, fatta in modo molto particolare. La Patrizio ha commentato: “Scintille” mentre la bella Giorgia: “Streghette stellinate”.

A questo punto non resta che aspettare la prima puntata di questo loro nuovo lavoro per vedere come le due se la caveranno. L’entusiasmo non manca!

