Stoccata di Gian Maria Sainato a Nikita Pelizon. L’ex naufrago dell’Isola ha punto la ragazza per i suoi corsi di meditazione.

Hanno fatto tanto discutere i corsi di meditazione di Nikita Pelizon. Non solo per il loro prezzo ma anche per il fatto che la ragazza, ex volto del GF Vip, non ha alcun particolare titolo per dirsi “esperta” del settore. In tale ottica, oltre alle diverse critiche che le sono arrivate, è giunto un pensiero davvero curioso da parte di Gian Maria Sainato che pare abbia avuto modo di testare gli esercizi della donna nella loro parentesi insieme alla recente Isola dei Famosi.

Gian Maria Sainato stronca Nikita Pelizon

Gian Maria Sainato

Sui social, Gian Maria ha risposto ad un post social in cui veniva mostrata proprio la Pelizon che spiegava come funzionavano i suoi corsi di meditazione e anche in che modo fosse possibile andare ad acquistarli.

L’ex naugrafo ha raccontato, con tanto di palese stoccata alla donna, di come gli esercizi che gli aveva fatto provare non solo non abbiano dato i frutti sperati ma hanno peggiorato anche il suo status.

“Mi fece fare i suoi esercizi di ‘meditazione’ all’Isola… Dopo ero più nervoso di prima”, ha scritto su X, ex Twitter, proprio Gian Maria. Ma non solo. Il ragazzo non si è fermato a criticare e a fare ironia sul corso di meditazione della Pelizon ma ha rincarato la dose scrivendo che secondo lui, la ragazza è “falsa”.

“Comunque è pure falsa, perché faceva tanto l’amica (e io sono stato super carino con lei) per poi non rispondere nemmeno ai messaggi una volta fuori”. E ancora: “E mi teneva pure la mano per ore per passarmi la sua energia positiva guardando le stelle di notte…bha. Dovrebbero esserci i video su Mediaset Infinity. Che ridere comunque”.

Di seguito anche il post social con la replica del ragazzo ai corsi della Pelizon: