Ha destato grandi polemiche la nuova pubblicità Esselunga. Valentina Ferragni si è messa in gioco in prima persona.

Sono ore di grande discussione dopo l’uscita della nuova pubblicità di Esselunga che vede protagonista una bambina i cui genitori sono separati. A commentare lo spot è stata anche Valentina Ferragni che ha detto la sua mettendosi nei panni della piccola e raccontando la sua esperienza di vita.

Valentina Ferragni e la pubblicità Esselunga

Valentina Ferragni

Sul web e in televisione, come detto, ha fatto molto discutere la nuova pubblicità di Esselunga in cui una bambina, facendo la spesa e facendo comprare una pesca a sua madre, cerca di far rimettere insieme i suoi genitori, evidentemente separati.

Lo spot è andato controcorrente proponendo una scena inedita in tv dove, spesso, sono le belle famiglie felici a prendersi la ribalta.

In tal senso, anche la Ferragni ha voluto commentare la vicenda di forte attualità e con una storia su Instagram si è immedesimata in quella bambina: “Sono figlia di genitori prima separati e poi divorziati da quando sono piccola”, ha esordito. “Mi ricordo anche io di aver fatto dei piccoli gesti per ‘provare’ a fare in modo che il loro amore potesse ritornare (ero troppo piccola per ricordare che i problemi non si potessero aggiustare con una pesca) ma la cosa mi ha colpito perché mi ha fatto ricordare che anche io facevo esattamente così: prendevo cose da dare alla mia mamma o al mio papà e dicevo che glielo mandava l’altra persona”.

Il discorso di Valentina è poi proseguito: “Guardando lo spot sono tornata indietro negli anni e mi sento molto quella bimba che ha prima sperato e poi si è messa il cuore in pace capendo che non era più possibile. Ma è bello vedere ogni tanto un punto di vista diverso in una pubblicità e dare un abbraccio virtuale alla bimba che sperava che la pesca potesse far rifiorire un amore perduto”.

