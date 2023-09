La vincitrice della passata edizione del GF Vip Nikita Pelizon nella bufera sui social per alcuni corsi motivazionali da lei ideati.

Si chiama ‘Hunika Way‘ ed è un percorso di coaching motivazionale online. A promuoverlo è Nikita Pelizon, vincitrice della passata edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche tempo, la ragazza sta promuovendo questo corso da lei ideato e messo in vendita ad una cifra anche importante. Nelle ultime ore, tra alcuni post Instagram e delle stories, però, moltissimi utenti che, evidentemente, si sono informati, hanno avuto da ridire riempiendola di critiche.

Nikita Pelizon, la polemica per i corsi motivazionali

“Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto. Vi spiegherò proprio come io sono passata da essere insicura per i traumi del passato a essere intrappolata in me stessa. Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un’autostima pazzesca”, ha scritto la Pelizon nelle sue stories su Instagram in questi minuti. “Fra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni. Conosco bene tante delle vostre situazioni e no, non è a scopo di lucro. In molti pretendevano anche che fosse gratis”.

Infatti, tale percorso sarà a pagamento nonostante la Pelizon abbia spiegato non “sia a scopo di lucro”.

Esistono varie tariffe – la meno cara è da 97 euro – tra percorsi che possono pure arrivare ad un costo di 457 euro.

Inevitabile, quindi, che diversi utenti social le siano andati contro. “Perché andare da qualcuno che si è fatto il mazzo sui libri per anni, quando si può andare da una che ha studiato all’università della strada? Che imbarazzo”, ha scritto qualcuno.

Un’altra utente ha invece paragonato la ragazza a Wanna Marchi: “Da psicoterapeuta che studia da 2o anni provo molta moltissima frustrazione. Per me sei alla stregua di una qualsiasi Wanna Marchi che vende buste di sale a persone fragili e bisognose promettendo cambiamenti e fortuna. È disprezzabile quello che fai oltre che da denuncia. Basta arrabattarti come pittrice, come stilista come psicologa. Sei grottesca […]”.

Di seguito anche il più recente post Instagram dell'ex gieffina dove è possibile leggere anche i durissimi commenti polemici nei suoi confronti: