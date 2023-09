Alla fine ha detto “sì”. Lino Banfi è un nuovo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Sui social il video divertente dell’ufficialità.

Corteggiato da tempo da Milly Carlucci, alla fine Lino Banfi si è convinto. “Nonno Libero” è diventato ufficialmente un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, il noto programma di Rai1 prossimo all’inizio. Con un video molto divertente, l’87enne ha spiegato di aver accettato l’invito e di essere pronto a questa nuova avventura.

Lino Banfi nuovo concorrente di Ballando con le Stelle

Lino Banfi

A 87 anni, Banfi ha deciso di dire di “sì” alla proposta di Milly Carlucci e di diventare a tutti gli effetti un nuovo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Da anni, ormai, era noto il “corteggiamento” della presentatrice. Alla fine, l’attore si è fatto convincere ammettendo che per lui era arrivato “il momento giusto”.

Sui profili social del programma, ecco anche il video davvero molto divertente di “nonno Libero”, come tantissimi italiani, ormai, hanno ribattezzato l’attore.

“Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, ‘Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle‘… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose. (…) Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte ’ste cose assurde”.

“La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno, i rigori non sono. Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?”.

E poi, rispondendo all’ennesima domanda della conduttrice che si sente in sottofondo: “Ma quindi lo fai o non lo fai?”, ecco la risposta: “Sì, lo faccio! Sì! Milly-metricamente dovevo dire questa frase: faccio Ballando con le stelle!”.

Di seguito anche il post social del programma con il video del noto attore e nuovo concorrente: