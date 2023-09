Massimo Bernardini, creatore di TVTalk, ha scagliato una frecciatina contro Morgan dopo gli ultimi fatti che l’hanno visto protagonista.

Anche Massimo Bernardini, studioso di tv e creatore di TvTalk, è tra coloro che hanno espresso un’opinione sul fenomeno Morgan, ossia sui modi sopra le righe e sulle sfuriate in pubblico di cui il musicista e giudice di X Factor è diventato sempre più spesso protagonista.

“La cosa è molto complicata, io comincio a non capirci più niente di Morgan. Continuo a stimarlo moltissimo, ma il suo problema è trovare un “badante televisivo” che lo aiuti, di cui lui si fidi totalmente e che lo stimi totalmente, che però in qualche modo riesca a governarlo. Questa però è un po’ l’ultima spiaggia, perché in realtà i tentativi in varie direzioni la Rai li ha fatti. Stramorgan? È andato bene. Aveva un rapporto costi risultati un po’ anomalo, perché in realtà costava molto”, ha dichiarato a MowMag.

Massimo Bernardini: la confessione su Morgan

Tra urla in pubblico, liti in diretta e parolacce, Morgan è spesso finito nell’occhio del ciclone e, nelle ultime ore, a parlare del suo temperamento fuori dagli schemi ci ha pensato il creatore di TvTalk Massimo Bernardini che, pur sottolineando la sua stima nei confronti dell’artista, non ha mancato di specificare che, a suo avviso, avrebbe bisogno di un “badante televisivo”. Morgan replicherà alle sue parole?

“Io lo stimo moltissimo, ma sono sconcertato dal fatto che alla fine debba ritornare su cose già fatte per sopravvivenza, perché alla fine, per ragioni anche sue, per incapacità di controllo personali, finisce sempre che le strade nuove che gli si aprono si auto affondano”, ha affermato Bernardini sullo storico ex di Asia Argento. Morgan quest’anno è tornato a vestire i panni di giudice a X Factor nonostante – qualche settimana prima dell’inizio dello show – fosse stato protagonista di un attacco d’ira a suon di parolacce contro il pubblico di un suo concerto a Selinunte. In seguito alla vicenda lui stesso si è scusato pubblicamente.