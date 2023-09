Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno presto genitori e sui social hanno mostrato alcune delle loro “prove tecniche” con un bebè.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso l’ultimo weekend in compagnia di alcuni amici diventati recentemente genitori di una bambina e hanno potuto quindi mettersi alla prova con un bebè per la prima volta.

La divina avrebbe chiesto agli amici alcune informazioni tecniche sull’arrivo di un bebè in casa mentre Matteo Giunta si sarebbe divertito a giocare con la piccola sollevandola in aria. “Lui è già perfetto”, ha scritto qualcuno tra i fan dei social lodando il comportamento dell’allenatore e ammirando le foto sui social.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le prove da genitori

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più felici che mai perché, molto presto, saranno genitori per la prima volta. La coppia continua a mantenere il massimo riserbo sul periodo della dolce attesa ma è già noto che avranno una figlia femmina.

Nelle ultime ore in tanti tra fan, amici e colleghi si sono commossi nel vedere i due giocare con la figlia di una loro coppia di amici e si chiedono se in futuro posteranno alcune foto dei magici momenti da loro trascorsi in compagnia della loro prima figlia.

Al momento Federica Pellegrini non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla questione ma, in passato, la Divina non ha fatto segreto di desiderare fortemente una famiglia insieme a suo marito. “Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nelle mani della natura”, aveva svelato a Verissimo in merito al progetto di avere un figlio.