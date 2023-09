Enrica Bonaccorti ha subito un intervento a cuore aperto a causa di un problema di salute che avrebbe potuto causare la sua morte.

Attraverso un lungo post via social Enrica Bonaccorti ha confessato di aver vissuto un grave calvario negli ultimi due mesi, ossia da quando ha scoperto di avere un grave problema all’apparato circolatorio che l’ha costretta a subire un intervento a cuore aperto.

“I medici prima pensano a degli stent, ma non bastano. Servono 4 bypass, prendere le vene dalle gambe per ricostruire un percorso alternativo che porti il flusso sanguigno al cuore. Sarà un’operazione a cuore aperto, che è durata in tutto otto ore! Morale della favola: mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita“, ha scritto via social dopo aver svelato di aver scoperto il suo problema salute a causa di un improvviso sfogo alla pelle.

Enrica Bonaccorti: l’operazione a cuore aperto

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Enrica Bonaccorti che, attraverso i social, ha confessato di aver subito un delicato intervento al cuore. Il volto tv ha confessato anche di aver avuto le arterie ostruite e si è mostrata con il volto provato ma sorridente dal letto del Policlino Gemelli (dove ha subito l’operazione). Enrica Bonaccorti ha invitato i suoi fan di sottoporsi a più controlli possibili e ha sottolineato che, se non avesse scoperto per caso quale fosse il suo problema, probabilmente sarebbe morta in un paio di mesi.

“Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io! Non vedo l’ora di ritrovarvi! Spero al più presto”, ha scritto nel suo post, che ha subito fatto il pieno di like e messaggi d’affetto da parte dei fan.