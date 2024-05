Ennesimo ritiro a L’Isola dei Famosi! Stavolta è il turno di Joe Bastianich che se ne va per problemi di salute. Scopri i motivi del ritiro!

E’ ufficiale: Joe Bastianich si è ritirato da L’Isola dei Famosi. Si tratta dell’ennesimo ritiro di questa edizione, ma stavolta c’è un motivo preoccupante che ha costretto l’imprenditore a gettare la spugna.

Bastianich lo ha annunciato durante la puntata del 13 maggio durante la diretta. Ma già da qualche giorno c’era il sentore di un possibile abbandono del programma. Infatti, i telespettatori più attenti avevano già notato la sua assenza, e tutto è stato spiegato durante la puntata. Ma scopriamo i motivi per cui Bastianich ha deciso di ritirarsi dal reality.

Joe Bastianich fuori da L’Isola dei Famosi: “Assente sin dall’inizio”

Per Bastianich L’Isola de Famosi non è stata la prima esperienza di reality estremo. Infatti, l’anno scorso ha anche partecipato a Pechino Express, che lo ha duramente messo alla prova in giro per il mondo.

Ma stavolta qualcosa non è andato come sperato. Infatti, negli ultimi giorni Bastianich era stato allontanato dal gruppo per effettuare alcuni accertamenti medici.

Vladimir Luxuria

“Lo abbiamo visto assente dall’inizio, non sono stati giorni facili per lui. Vogliamo capire come sta e darne conto a voi e ai suoi affetti più cari” ha rivelato la conduttrice Vladimir Luxuria. Poi, direttamente dall’Honduras, Elenoire Casalegno ha fatto entrare il concorrente che ha annunciato di doversi ritirare.

Joe Bastianch si ritira: “La salute prima di tutto”

Lo stesso Bastianich ha spiegato: “È una situazione un po’ difficile per me. Quando faccio delle cose, vado fino in fondo nella mia vita. Quando la dottoressa mi ha detto che non posso continuare, è stato molto pesante per me a livello personale, non poter arrivare al dunque di questa avventura e dover lasciare i naufraghi“.

L’inviata ha, poi, concluso: “La salute prima di ogni altra cosa, spesso ci mostriamo come dei supereroi invece ognuno di noi ha le sue debolezze“.