Dopo tanto silenzio, Damiano David, frontman dei Maneskin, torna a parlare della rottura con l’ex storica, Giorgia Soleri.

Non si era ancora pronunciato sull’argomento ma ecco che dopo diversi mesi, anche Damiano David, frontman dei Maneskin, ha deciso di parlare della rottura con Giorgia Soleri, sua storica ex. Il cantante, ai microfoni di Passa dal BSMT, rispondendo alle domande di Gianluca Gazzoli, ha deciso di uscire allo scoperto svelando le sue sensazioni, comprese quelle appena successive al famoso video che lo vedeva protagonista mentre baciava un’altra ragazza in discoteca.

Damiano David e la storia finita con Giorgia Soleri

Damiano David

“Per tanti anni mi sono nascosto, cercando di controllare tutto, ma poi ho capito che è solo uno stress e alcune cose non possono essere controllate. Allo stesso tempo però sono convinto che esista una sfera privata che deve rimanere tale”, ha detto Damiano.

E sul video che lo ha visto protagonista di un bacio in discoteca con una ragazza: “Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libero nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita. Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza, poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità“.

Il frontman dei Maneskin ha anche detto di aver informato l’autore di quel video di volerlo denunciare.

Parlando poi della sua ex, Giorgia: “La relazione è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l’idea che il pubblico aveva di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse unperno su cui muovermi è stata fondamentale”. E ancora: “Una persona intelligente, che mi ha insegnato tante cose. Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto“.

Di seguito anche il post Instagram con qualche immagine relativa all’intervista: