Clarissa non trova l’appoggio di Lucrezia e Jessica per votare Soleil in nomination. Ecco cosa è accaduto.

Doveva succedere prima o poi: considerare tre persone diverse come un unico concorrente avrebbe portato dei problemi e adesso ne stanno ripagando le conseguenze le sorelle etiopi Hailè Selassiè. Forse, la loro unione non è così forte come vogliono far credere. Ne è stata la prova quello che è accaduto ieri sera in diretta, quando è arrivato il momento per le tre sorelle di votare per la nomination. Clarissa ha infatti proposto di votare contro Soleil Sorge, ma le sorelle si sono rifiutate, avendo risolto le loro problematiche con la concorrente.

Clarissa non ha retto il rifiuto e si è sfogata con le altre coinquiline. Ecco quali sono state le sue frasi riportate da Biccy: “Inizio ad avere delle divergenze sulle nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessica ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare’“.

A quanto pare, il suo astio verso la modella è ancora molto forte: “A me non piace proprio. Ha quasi dieci anni più di me e potrebbe pensare che è la mia prima esperienza in tv. Invece non le frega niente e mi tratta in maniera pessima. Poi non chiede nemmeno scusa quando sbaglia. Mi sono anche venuti degli attacchi di panico. Con lei purtroppo non si può parlare è come farlo con un muro. Io e Lulù la pensiamo in maniera diversa, spero il prima possibile che ci dividano“.

Secondo voi la produzione potrebbe mai prendere la decisione di dividere le tre sorelle? Sicuramente, a quel punto le dinamiche tra i coinquilini diventerebbero più complesse e, nulla in effetti vieterebbe alle sorelle di votarsi persino tra di loro.