La giornalista svela alcuni particolari della sua relazione amorosa con il Ministro degli Affari Esteri.

Virginia Saba, giornalista e membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali, per la prima volta rilascia un’intervista al giornale Oggi e parla del suo fidanzamento con il Ministro Luigi di Maio, per il quale riserva solo belle parole. La coppia si è infatti unita nel 2019 dopo essersi conosciuti in ambienti parlamentari, e da quel momento non si sono più separati. Scopriamo insieme cosa ha raccontato Virginia Saba durante l’intervista, come riporta il giornale.

“Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna, credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare. Alla fine, con lui ho capito l’amore. Oggi l’amore è un po’ strano, come il supermarket: vai, scegli, usi, poi ti stanchi… È prendere, non dare. Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso. Amare significa comprendere il sogno dell’altro senza dimenticare il tuo. Cerco di aiutarlo anticipando i suoi bisogni, come quando gli metto il dentifricio nuovo nel beauty case“.

Che dire, parole commoventi e sagge!