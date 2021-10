La celebre attrice concede una lunga intervista ad Oggi per raccontare la sua versione dei fatti sul suo patrimonio.

Non è ancora ben chiara quale sia la vera dinamica dei fatti sulla vicenda del patrimonio della diva Gina Lollobrigida. Da una parte, abbiamo la Cassazione che accusa il suo assistente Andrea di circonvenzione d’incapace, dall’altra parte abbiamo invece lei che lo definisce il suo angelo custode. L’attrice ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti alla rivista Oggi sul rapporto con il suo fidato assistente. Ecco cosa è stato detto, come riportato dalla rivista.

La diva si sente a suo agio nel parlare del suo assistente Andrea Piazzolla: “Ci siamo conosciuti nel 2009. C’era una mostra delle mie opere a Roma a Palazzo delle Esposizioni. Ci siamo stati simpatici da subito, eravamo in sintonia e così è stato per tutti questi 12 anni. Posso dire sinceramente che Andrea è l’uomo più importante della mia vita, il mio angelo custode, la mia sicurezza. Mi ha salvato la vita alcune volte portandomi subito in ospedale. Mi fa sentire giovane. Andrea vive da me assieme alla sua compagna e sua figlia alla quale hanno dato il mio nome. La bambina ha anche il mio stesso carattere, è una selvaggia. Mi ricorda tanto la mia infanzia“.

Anche lo stesso Andrea, presente all’intervista, ha delle cose da dichiarare contro la Cassazione e i familiari della Lollobrigida, accusato anche da loro di volersi impossessare del suo patrimonio: “Io per molti sono la pecora nera, il responsabile di tutto. Dicono, che sono stato cattivo a dare lo sfratto alla nuora e al nipote di Gina. Ma, come può vedere da questi documenti, la pratica di sfratto era stata avviata anni prima. Quando Gina rischiava la vita, ho subito chiamato il figlio. Invece cosa leggo sulla stampa? Che io non ho fatto avvicinare i familiari a Gina. Ma ci sono i medici a testimoniare“. Continua il racconto la Lollobrigida: “Ho tentato spesso negli anni di riconciliarmi con Milko e suo figlio Dimitri. Non sa quante volte ci ho provato. Tante volte, purtroppo senza risultato“.

Secondo voi, dove risiede la verità?