La showgirl dichiara di ricevere cospicue somme per i suoi contenuti d’intrattenimento a pagamento sui social.

Molti si sono chiesti che fine avesse fatto Antonella Mosetti, showgirl nata con il programma Non è la Rai, dopo la sua ultima apparizione sul piccolo schermo al Grande Fratello Vip. Beh, bastava cercarla su uno schermo ancora più piccolo. La showgirl ha infatti dichiarato, in una intervista concessa al settimanale Chi, di riuscire ad arrivare tranquillamente a fine mese grazie ai guadagni sui social, in particolare Only Fans.

Per chi non lo conoscesse, Only Fans è una piattaforma che permette agli utenti di ricevere denaro dai propri followers in cambio di contenuti d’intrattenimento privati, spesso di natura esplicita. Oltre a questo social particolare, l’ex gieffina è presente su Tik Tok e Instagram ed ha affermato di farne largamente uso: “Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFans. Ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta e sono una donna risolta“. Queste sono le sue dichiarazioni che trapelano da Il Fatto Quotidiano.

Antonella Mosetti non è infatti l’unica, molte sono state le celebrities che si sono lanciate tra le braccia di Only Fans per aumentare cospicuamente i loro guadagno ed avere un contatto ancora più “diretto” con i propri followers. Contenti loro, contenti tutti.