Mancano pochi mesi alla nascita della figlia: lo scatto sui social insieme alla compagna Yusmary.

Chi avrebbe mai immaginato di vedere il rapper Guè Pequeno ed Hello Kitty nella stessa foto? Nessuno, ma proprio nessuno. Anzi, se ci avessero detto che un giorno questo sarebbe successo, non ci avremmo creduto. Invece è accaduto. Il rapper condivide sui social il delizioso scatto per celebrare la futura nascita della sua primogenita, insieme alla fidanzata Yusmary Ruano, modella cubana e cantante del brano Santeria.

La foto è stata pubblicata dalla party planner Janaina Runes sul suo profilo Instagram: vediamo un tenero allestimento in rosa e con decorazioni a tema Hello Kitty, e poi Yusmary e Guè abbracciarsi felici, lei con un pancione pronunciato e in bella vista, il che ci fa intendere che manchi veramente poco tempo al parto. La coppia, che si è formata dal 2019, ha sempre mantenuto molta riservatezza la loro relazione, tanto che quasi nessuno di noi sapeva che Yusmary fosse incinta. Infatti, sia lei che il rapper utilizzano i social esclusivamente per scopi lavorativi.

Dite che la nascita della bambina, di cui ovviamente non sappiamo ancora il nome, servirà a Guè Pequeno per calare quella maschera da duro che porta sempre sul viso, e a rivelare il suo aspetto più tenero? Non ci resta che scoprirlo!

Nel frattempo, potete guardare qui la foto del baby shower: