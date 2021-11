L’ex nuotatore perde le staffe con la principessa e scoppia una lite furiosa, tant’è che, per la rabbia, butta a terra le medicine di lei.

Pare che il rapporto tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassiè sia giunto ad un punto di non ritorno: se la ragazza tende sempre ad avvicinarsi all’ex nuotatore, tentando di rimettere insieme i cocci, lui sembra risoluto nel voler trascorrere alcuni momenti di riflessione in totale solitudine.

Ad oggi pomeriggio risale l’ultimo screzio trai due ragazzi che, stavolta, pare aver dato una cesura netta al loro rapporto: Manuel si trovava in camera da letto da solo e Lulù, decisa nel cercare ed avere un chiarimento, si è recata da lui con fare abbastanza insistente. Ed è in questo momento che il gieffino ha perso totalmente le staffe e ha sfogato tutta la sua rabbia con la principessa.

“E’ l’ennesima dimostrazione che quando ti dico “lasciami in pace” non sai lasciarmi in pace. Posso vivere con una donna così al mio fianco? Non lo voglio, fine” ha iniziato il nuotatore dimostrando alcuni segni di insofferenza. “Ti prego Manu, mi devi ascoltare, ti prego, non fare così, mi fai stare male” ha insistito Lulù, continuando a non mollare la presa. Poco dopo, Manuel ha letteralmente perso la pazienza: ha scaraventato giù dal letto la borsa delle medicine della principessa, alzandosi di scatto per mettere le scarpe e lasciare la stanza per non ascoltarla più. Vi postiamo qui il video dell’accaduto, riportato da Giuseppe Porro:

Che ne pensate di questo episodio? Chi credete abbia ragione?