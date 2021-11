Mietta oggi festeggia un compleanno speciale: dopo esser guarita dal Covid, rientra in gara accolta da Milly Carlucci. Ecco il video:

Oggi per Mietta è un giorno incredibilmente speciale: la cantante, infatti, è un’attuale concorrente di Ballando con le Stelle, ma ha dovuto interrompere temporaneamente il suo percorso per aver contratto il Covid-19. La donna è così finita al centro di un polverone mediatico, in quanto si è reso noto il fatto che non si fosse vaccinata prima di partecipare al programma.

Oggi Mietta spegne ben 52 candeline e, come regalo, ha ricevuto la più bella notizia che potesse arrivarle: dalla prossima puntata, rientrerà in gara con il suo maestro Maykel Fonts, dato che ha sconfitto la positività al virus. E’ lei stessa a dare l’annuncio sui social con un video sul suo profilo, che vi postiamo qui:

“Finalmente sto tornando dove sarei voluta essere in tutto questo tempo, cioè a Ballando. Un posto pazzesco dove si balla, si sta bene e c’è tanta bella gente, che ha voglia di divertirsi e lasciarsi andare attraverso la danza. Ho bisogno del vostro supporto, della vostra forza, del vostro calore, della vostra energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore. Spero che mi possiate dare una mano sabato!” queste le sue parole prima del nuovo debutto in puntata.

Non poteva mancare all’appello la grande sorpresa della padrona di casa, la vulcanica Milly Carlucci! La conduttrice ne ha approfittato per dare nuovamente il benvenuto a Mietta, di buon auspicio per questo “nuovo inizio”. Ecco qui il video: