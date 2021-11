Il presentatore si rilassa in compagnia dei suoi figli in occasione di un viaggio a Londra: vi mostriamo la foto durante un pranzo famiglia

Oltre ad essere un abile conduttore, storico volto di Striscia la Notizia in coppia fissa col collega Enzo Iacchetti, Ezio Greggio è anche un formidabile papà: forse una versione più inedita di lui, ma ugualmente divertente e leggermente più dolce.

Ed è proprio in questi giorni che Greggio si sta dedicando alla sua mansione più importante: il simpatico presentatore, infatti, è impegnato in una rilassante vacanza a Londra in compagnia dei suoi amati figli, Giacomo e Gabriele. Ezio stesso ha reso nota questa iniziativa postando un tenero selfie di famiglia, che vi riportiamo qui:

La foto mostra padre e figli con un grande sorriso sulle labbra, insieme riuniti per un momento che, per definizione, è sempre bello trascorrere in famiglia: quello del pranzo. Il gruppo, infatti, si è concesso un ricco pasto a base di sushi in quel di Londra: quale pietanza riuscirebbe meglio a riempire la pancia e ravvivare gli spiriti?

E non è finita qui: il conduttore si diletta insieme ai figli anche in lunghe escursioni all’aria aperta, probabilmente per recuperare tutte le attività che, a causa dei suoi infiniti impegni televisivi, non sempre riesce ad adempiere. Vi mostriamo qui un altro dolce scatto in compagnia di Giacomo su un suggestivo lago dell’Irlanda.

Vi piace questo inedito Ezio Greggio in versione papà?