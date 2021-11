Dopo l’ultima aggressione al giornalista di Striscia la Notizia viene pubblicato il brano “Brumotti Freestyle” con chiari messaggi minatori.

Negli ultimi anni il biker Vittorio Brumotti si è occupato, collaborando con il telegiornale satirico Striscia la Notizia, di documentare e denunciare alcuni casi di criminalità in Italia, soprattutto quelli che riguardano il traffico di stupefacenti. Chiaramente i diretti interessati non hanno digerito il fatto, arrivando spesso ad aggredire violentemente il giornalista e la sua troupe. L’ultima aggressione è stata proprio il 5 ottobre, quando Vittorio Brumotti cercava di indagare su un gruppo criminale con base nella provincia di Foggia. Il suo intervento, nonostante tutto, ha portato all’arresto di due individui.

Dopo l’ultima inchiesta, è stato diffuso un brano del trapper Paname “Brumotty Freestyle”, ma il pezzo non intende affatto omaggiare l’atleta di bike trial. Anzi, il testo contiene diversi insulti e pesanti messaggi minatori rivolti al giornalista, tra i quali: “Brumotti m….Sulla tua testa ci sta una taglia. L’infame delle guardie, soldato in tutta Italia“. Sappiamo che lo stesso Paname, nome d’arte del 24enne Amin Bajtit, è stato indagato in passato per possesso d’armi, istigazione a delinquere e oltraggio a corpo amministrativo. Il suo brano pubblicato su Youtube ha ottenuto migliaia di visualizzazione e commenti di sostegno da parte di alcuni utenti. Non è ancora chiaro se verranno presi provvedimenti giudiziari a riguardo.