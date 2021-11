L’insegnante più amata di Tale e Quale Show racconta la propria vita e il rapporto felice con la sua famiglia.

Chi non ama Emanuela Aureli, attrice e imitatrice televisiva? L’abbiamo vista imitare degnamente, sia in sede Rai che in sede Mediaset, molte celebrità del panorama italiano come la presentatrice Mara Venier, l’artista Loredana Bertè, Mina, Sabrina Ferilli e molti altri ancora, strappandoci sempre una fragorosa risata. Negli ultimi anni è apparsa sul piccolo schermo soprattutto grazie al suo ruolo di insegnante di imitazione, portando molti concorrenti a esibirsi con successo nelle loro imprese.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata. Emanuela Aureli è stata intervistata dal microfono di Vero Settimanale e ha fatto dichiarazioni bellissime sulla sua famiglia, ossia il marito Sergio di Folco e il loro piccolo Giulio, venuto alla luce pochi mesi dopo il loro matrimonio avvenuto nel 2015. L’imitatrice fortunatamente sembra essere molto felice, ecco alcune delle frasi riportate dalla rivista: “Mio marito Sergio e il nostro figlio Giulio sono sono le luci sempre accese che m’illuminano la vita. Quelle del mondo del lavoro si possono spegnere da un giorno all’altro, quelle della famiglia, invece, sono sempre accese sulle cose che contano davvero“. Queste parole riscaldano veramente il cuore, speriamo che per l’artista tutto continui per il verso giusto!